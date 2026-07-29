Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 11:48

«Большую часть товаров удалось сохранить…» Появилось видео со склада Wildberries в Рязани 29 июля

Wildberries опубликовал видео со склада в Рязани, показав сохранность товаров
Источник:kp.ru
Wildberries показал состояние складов изнутри.

Wildberries показал состояние складов изнутри.

Пожар на складах Wildberries в Рязани локализовали. Об этом 29 июля в 14:38 сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», - заявили в компании, предоставив видео со стеллажами из первого блока.

Склад Wildberries после атаки БПЛА. Большая часть товаров сохранилась

Источник видео: Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ

Атака на Рязань произошла рано утром 29 июля 2026 года. Враг задействовал десятки беспилотников. Вскоре вышло заявление Wildberries, что логистический объект эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.