«Большую часть товаров удалось сохранить…» Появилось видео со склада Wildberries в Рязани 29 июля

Пожар на складах Wildberries в Рязани локализовали. Об этом 29 июля в 14:38 сообщила пресс-служба маркетплейса.
«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», - заявили в компании, предоставив видео со стеллажами из первого блока.
Источник видео: Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ
Атака на Рязань произошла рано утром 29 июля 2026 года. Враг задействовал десятки беспилотников. Вскоре вышло заявление Wildberries, что логистический объект эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.