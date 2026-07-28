«Не учитывался рост нагрузки»: названы причины аварийных отключений света в микрорайоне Кальное в Рязани

Антикоррупционному комитету поручено проверить систему оповещения граждан об авариях. Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Правительства региона обсудили ситуацию с постоянными аварийными отключениями света в микрорайоне Кальное. Были названы три ключевые причины проблемы.

«Во-первых, это сильно изношенные сети, которые не обновлялись десятилетиями. Во-вторых, много лет строили дома и совершенно при этом не модернизировали электросети, не учитывался рост нагрузки. И в-третьих, часть сетей находится не на балансе профильной организации», – отметил Павел Малков. Он подчеркнул, что только после передачи бесхозных сетей «РГРЭС» можно будет гарантировать их стабильную работу.

По итогам заседания Антикоррупционному комитету поручили совместно с ЦУР проверить систему оповещения граждан об авариях на электросетях.

Также власти уже определили подрядчика для ремонта двух кабельных линий в Кальном и Дашково-Песочне.