Из восьми линий электропередач в Кальном и Дашково-Песочне изношено шесть – ремонт двух планируют завершить к октябрю

Для реконструкции двух кабельных линий определен подрядчик. Фото: Алексей ФОКИН.

Ремонт двух кабельных линий, питающих Кальное и Дашково-Песочню в Рязани, завершат к октябрю. Об этом сообщили на заседании правительства региона 28 июля.

Подрядчик работ определен, материалы закупаются.

Губернатор Павел Малков рассказал, что жители массово жалуются на частые отключения электроэнергии – люди подходят к нему с этой проблемой прямо на улице.

Причина перебоев – критический износ: из восьми питающих микрорайоны линий шесть выработали свой ресурс. Часть сетей не стоит на балансе профильной организации. Мэрии поручено срочно составить реестр для передачи объектов компании «РГРЭС».

Ранее мы писали, что на прошлой неделе некоторые улицы в районах Дашково-Песочня и Кальное оставались без света почти двое суток.