Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 10:31

Из восьми линий электропередач в Кальном и Дашково-Песочне изношено шесть – ремонт двух планируют завершить к октябрю

Определен подрядчик для ремонта электросетей в Кальном и Дашково-Песочне
Источник:kp.ru
Для реконструкции двух кабельных линий определен подрядчик.

Для реконструкции двух кабельных линий определен подрядчик.

Фото: Алексей ФОКИН.

Ремонт двух кабельных линий, питающих Кальное и Дашково-Песочню в Рязани, завершат к октябрю. Об этом сообщили на заседании правительства региона 28 июля.

Подрядчик работ определен, материалы закупаются.

Губернатор Павел Малков рассказал, что жители массово жалуются на частые отключения электроэнергии – люди подходят к нему с этой проблемой прямо на улице.

Причина перебоев – критический износ: из восьми питающих микрорайоны линий шесть выработали свой ресурс. Часть сетей не стоит на балансе профильной организации. Мэрии поручено срочно составить реестр для передачи объектов компании «РГРЭС».

Ранее мы писали, что на прошлой неделе некоторые улицы в районах Дашково-Песочня и Кальное оставались без света почти двое суток.