Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2026 9:50

Неделя во мраке: серия аварий оставила рязанские микрорайоны без электричества на десятки часов

На прошедшей неделе Дашково-Песочня и Кальное жили без света почти двое суток
Источник:kp.ru
Улица Новоселов осталась без света на 43 часа, Касимовское шоссе – на 38.

Улица Новоселов осталась без света на 43 часа, Касимовское шоссе – на 38.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя стала серьезным испытанием для жителей Рязани. С 21 по 26 июля в городе произошла серия крупных технологических нарушений, оставивших без света целые микрорайоны. Причем некоторые улицы страдали от отключений практически ежедневно, а время восстановления электроснабжения в ряде случаев затягивалось на долгие часы.

Авария за аварией

21 июля в 14:50 из-за повреждения кабельной линии без света остались потребители на улицах Зубковой, Новоселов, Шереметьевском проезде, Касимовском шоссе и других. Жители провели без электроэнергии 4 часа 35 минут.

23 июля ситуация повторилась, но с более серьезными последствиями. В 09:40 произошло отключение по улицам Новоселов, Тимакова, Большая (Шереметьево-Песочня) и Касимовскому шоссе. Спустя два часа (в 11:53) свет вернули большинству абонентов, однако жители улиц Новоселов и Тимакова остались без электричества до утра следующего дня. Полное восстановление зафиксировано только 24 июля в 06:13. Таким образом, для этих двух улиц отключение продлилось 20 часов 33 минуты.

На полдня замерла торговля, холодильники не работали.

На полдня замерла торговля, холодильники не работали.

Вечером того же дня, 24 июля в 20:48, произошла новая масштабная авария, затронувшая уже 12 улиц. Среди них – Новоселов, Касимовское шоссе, Большая, Тимакова и другие. На этот раз электроснабжение восстановили через полтора часа.

Самая сложная ситуация сложилась 25 июля. Отключение в 19:02 затронуло те же 12 улиц, что и накануне, а также улицу Тимуровцев. В 22:25 энергоснабжение восстановили частично, но полноценно запустить сети удалось лишь к утру следующего дня. Как пояснили в АО «РГРЭС», устранение повреждения усложнилось двойным обрывом кабеля. Свет в домах появился только 26 июля в 11:10. Для жителей отключение составило 16 часов 8 минут.

Когда свечи становятся нормой

На прошедшей неделе чаще всего без света оставались одни и те же районы в Дашково-Песочне и Кальном. Абсолютным антилидером стала улица Новоселов – она фигурирует в списках отключений четыре раза за неделю. По три раза в сводках встречаются Касимовское шоссе, улица Тимакова и Большая.

Из-за отключений электричества перестали работать светофоры.

Из-за отключений электричества перестали работать светофоры.

«Каждые 2–3 дня происходят длительные отключения электричества. 20 июня электричество было отключено на 23 часа 45 минут. Кратковременные отключения фиксируются уже каждый день», – жаловались рязанцы губернатору в соцсетях.

Для улиц Новоселов и Тимакова общее время без света за период с 21 по 26 июля составило почти 43 часа. Для Касимовского шоссе и улицы Большой эта цифра чуть меньше – 38 часов.

«Это они еще оказывается в «режиме повышенной готовности». Боюсь представить, через сколько они были бы готовы без такого режима», – с иронией отмечают горожане.

Кто-то успел завести и подключить генераторы.

Кто-то успел завести и подключить генераторы.

В РГРЭС причины аварий объясняют повреждением кабелей из-за механических и технологических воздействий.

Возмущенные постоянными отключениями света жители обсуждают коллективное обращение в Минэнерго и суды. А пока Рязань учится жить при многочасовых отключениях электричества.