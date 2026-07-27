Неделя во мраке: серия аварий оставила рязанские микрорайоны без электричества на десятки часов

Улица Новоселов осталась без света на 43 часа, Касимовское шоссе – на 38. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя стала серьезным испытанием для жителей Рязани. С 21 по 26 июля в городе произошла серия крупных технологических нарушений, оставивших без света целые микрорайоны. Причем некоторые улицы страдали от отключений практически ежедневно, а время восстановления электроснабжения в ряде случаев затягивалось на долгие часы.

Авария за аварией

21 июля в 14:50 из-за повреждения кабельной линии без света остались потребители на улицах Зубковой, Новоселов, Шереметьевском проезде, Касимовском шоссе и других. Жители провели без электроэнергии 4 часа 35 минут.

23 июля ситуация повторилась, но с более серьезными последствиями. В 09:40 произошло отключение по улицам Новоселов, Тимакова, Большая (Шереметьево-Песочня) и Касимовскому шоссе. Спустя два часа (в 11:53) свет вернули большинству абонентов, однако жители улиц Новоселов и Тимакова остались без электричества до утра следующего дня. Полное восстановление зафиксировано только 24 июля в 06:13. Таким образом, для этих двух улиц отключение продлилось 20 часов 33 минуты.

На полдня замерла торговля, холодильники не работали.

Вечером того же дня, 24 июля в 20:48, произошла новая масштабная авария, затронувшая уже 12 улиц. Среди них – Новоселов, Касимовское шоссе, Большая, Тимакова и другие. На этот раз электроснабжение восстановили через полтора часа.

Самая сложная ситуация сложилась 25 июля. Отключение в 19:02 затронуло те же 12 улиц, что и накануне, а также улицу Тимуровцев. В 22:25 энергоснабжение восстановили частично, но полноценно запустить сети удалось лишь к утру следующего дня. Как пояснили в АО «РГРЭС», устранение повреждения усложнилось двойным обрывом кабеля. Свет в домах появился только 26 июля в 11:10. Для жителей отключение составило 16 часов 8 минут.

Когда свечи становятся нормой

На прошедшей неделе чаще всего без света оставались одни и те же районы в Дашково-Песочне и Кальном. Абсолютным антилидером стала улица Новоселов – она фигурирует в списках отключений четыре раза за неделю. По три раза в сводках встречаются Касимовское шоссе, улица Тимакова и Большая.

Из-за отключений электричества перестали работать светофоры.

«Каждые 2–3 дня происходят длительные отключения электричества. 20 июня электричество было отключено на 23 часа 45 минут. Кратковременные отключения фиксируются уже каждый день», – жаловались рязанцы губернатору в соцсетях.

Для улиц Новоселов и Тимакова общее время без света за период с 21 по 26 июля составило почти 43 часа. Для Касимовского шоссе и улицы Большой эта цифра чуть меньше – 38 часов.

«Это они еще оказывается в «режиме повышенной готовности». Боюсь представить, через сколько они были бы готовы без такого режима», – с иронией отмечают горожане.

Кто-то успел завести и подключить генераторы.

В РГРЭС причины аварий объясняют повреждением кабелей из-за механических и технологических воздействий.

Возмущенные постоянными отключениями света жители обсуждают коллективное обращение в Минэнерго и суды. А пока Рязань учится жить при многочасовых отключениях электричества.