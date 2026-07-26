Перед жителями мкр Кальное извинились за отключение электричества

В Рязани восстановили свет после аварии на 13 улицах

В Рязани восстановили электроснабжение после технологического нарушения, оставившего без света жителей 13 улиц, сообщает РГРЭС. Авария произошла 25 июля в 19:02, подачу энергии восстановили полностью только к 26 июля 11:10 - спустя более 16 часов.

Отключение затронуло жителей улиц Новоселов, Советской Армии, Тимуровцев, Большой, Кальной, Окской, Быстрецкой, Тимакова, Гражданской, а также Касимовского и Солотчинского шоссе, Касимовского и Панферовского переулков.

К 22:25 электричество в микрорайоне дали частично, но устранение аварии затянулось из-за двух повреждений. На месте работали более 20 сотрудников и спецтехника.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении РГРЭС.