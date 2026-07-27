Пять новых судей назначил в Рязани и области Президент Владимир Путин

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В суды Рязани и Рязанской области назначены пять судей. Соответствующий Указ 27 июля 2026 года подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает управление Судебного департамента в Рязанской области.
Согласно документу, судьями назначены:
- Денис Михайлов - в Московский районный суд Рязани;
- Наталья Волчкова - в Пронский районный суд;
- Ольга Баранович - в Рязанский районный суд;
- Юлия Мещерякова - в Сасовский районный суд;
- Марина Кузнецова - в Спасский районный суд.
15 июля депутаты Рязанской областной Думы назначили пять мировых судей (их прежние места работы).