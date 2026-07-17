Пять мировых судей назначили в Рязани и области. Имена и предыдущее место работы

Пять мировых судей назначили в Рязанской области.

Пять мировых судей назначили в Рязанской области, сообщает облсуд со ссылкой на постановление Рязанской областной Думы от 15 июля.

Согласно документу, мировым судьей участка №19 Советского районного суда Рязани без ограничений срока полномочий назначена 39-летняя Людмила Лексина. Ее стаж по юридической специальности более 16 лет, в должности судьи - 2 года 8 месяцев. Начинала свой путь в должности пристава-исполнителя, потом секретарем в Советском районном суде и помощником судьи в областном суде.

Мировым судьей участка №61 Советского районного суда Рязани без ограничений срока полномочий назначена 41-летняя Ирина Сашенкова. Ее юридический стаж – более 18 лет, судьей – 2 года 8 месяцев. Начинала свой путь с секретаря Московского районного суда Рязани.

Мировым судьей участка №63 Ряжского районного суда без ограничений срока полномочий назначена 43-летняя Татьяна Смирнова. Юридический стаж – более 20 лет, судьей – 2 года 9 месяцев. Начинала путь учителем-логопедом в детском саду, в судебной системе – с должности секретаря Милославского районного суда.

Мировым судьей участка №66 Пронского районного суда на трехлетний срок полномочия назначена 45-летня Людмила Мещерякова. Юридический стаж – 21 год.

Мировым судьей участка №65 Кораблинского районного без ограничения срока полномочий назначена 38-летняя Юлия Жихарева. Юридический стаж – около 16 лет, судьей – почти три года.