В подземном переходе у «Барса», который заливается после дождей, постелили доски

В недавно отремонтированном рязанском подземном переходе у ТД «Барс» появился временный деревянный настил.

В подземном переходе у торгового дома «Барс» пешеходы обнаружили необычное решение – импровизированный настил из досок.

Рязанцы жаловались на то, что при сильных дождях переход заливает водой. Из-за этого горожане были вынуждены перебегать Московское шоссе по проезжей части, рискуя своей безопасностью.

После того как вода ушла, уложили деревянные доски через весь переход. В настоящий момент часть настила уже демонтирована, однако на некоторых участках доски сохранились. Горожане спотыкаются о них. Местами в переходе все еще наблюдаются лужи и сохраняется повышенная влажность.

Пешеходам все еще приходится обходить лужи.

Капитальный ремонт объекта завершился в конце августа 2025 года. На все выполненные работы действует пятилетняя гарантия.