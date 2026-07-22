«Люди толпами поверху перебегают, чуть троих не сшибла…» В Рязани затопило подземный переход

Затопленный подземный переход у «Барса» в Рязани доставил проблем водителям и пешеходам. Фото: скрин видео из паблика «Подслушано в Рязани».

Утром 22 июля в Рязани затопило подземный переход у торгового дома «Барс». Фото и видео рязанцы активно делятся в социальных сетях и мессенджерах. Чтобы перейти на другую сторону, пешеходы вынуждены перебегать Московское шоссе.

«Там люди толпами поверху перебегают… Чуть не сшибла троих я сегодня», - призналась КП-Рязань одна из местных жительниц.

К настоящему времени администрация города не довела до общественности сроки ликвидации последствия затопления, а также, что будет сделано, чтобы в будущем дожди на затапливали сооружение.

Капитальный ремонт у ТД «Барс» завершился в конце августа 2025 года. На выполненные работы действует пятилетняя гарантия.