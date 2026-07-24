«Выше 50 тысяч не найдете»: рязанцы высмеяли статистику о высоких зарплатах молодых разнорабочих

Рязанцы скептически восприняли информацию о высоких зарплатах молодых специалистов.

По данным Авито, средний доход в вакансиях для молодых разнорабочих Рязанской области во втором квартале 2026 года взлетел на 48% и составил 122 208 рублей. Казалось бы, живи да радуйся, но в реальности цифры вызвали у горожан лишь горькую иронию.

Под нашей публикацией в Дзен рязанцы высказали сомнения в оптимистичной аналитике онлайн-сервиса, делясь суровой правдой жизни.

«Посмотрите вакансии рязанских предприятий – вы больше 40–50 тысяч не найдете. Даже на стройке не больше 60 тысяч. Но даже за эти деньги из вас будут выжимать все соки», – такой опыт описал один из наших читателей.

Особенно резко горожане высказались о специалистах без квалификации. «Готовят к переходу на четырехлетнее обучение детей в церковно-приходской школе. А зачем разнорабочему учиться, подай-принеси – большого ума не надо. Хорошая перспектива у молодежи», – с сарказмом отметила одна из рязанок.

Ярким контрастом к 122 тысячам из отчетов стал рассказ другой местной жительницы: по ее словам, муж седьмой год трудится разнорабочим на стройке рязанского ЖК и получает всего 35 тысяч рублей.