Разнорабочий стал самой высокооплачиваемой вакансией для рязанской молодежи

Работодатели ценят готовность учиться без опыта и предлагают конкурентные условия уже на старте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам второго квартала 2026 года средняя зарплата в вакансиях для молодых специалистов в Рязанской области достигла 106 979 рублей в месяц, что на 32% больше, чем год назад. Такие данные представила пресс-служба Авито по ЦФО.

Лидером рейтинга по уровню дохода неожиданно стала вакансия разнорабочего – работодатели готовы платить в среднем 122 208 рублей в месяц (+48% к 2025 году). Аналитики связывают это с готовностью компаний нанимать новичков без опыта и обучать их на месте, предлагая конкурентные условия уже на старте карьеры.

Второе место заняли специалисты по закупкам с предложением 117 281 рубль (+58%). Замыкают тройку электрогазосварщики – им готовы платить 108 445 рублей (+45%).

Эксперты отмечают, что итоговая зарплата может варьироваться в зависимости от графика, сменности и уровня подготовки кандидата.