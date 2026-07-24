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НовостиОбщество24 июля 2026 11:53

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с маршруткой в Скопинском округе

В результате аварии погиб один человек и шесть получили травмы
Источник:kp.ru
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Фото: Прокуратура Рязанской области.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Скопинская межрайонная прокуратура инициировала проверку обстоятельств смертельной дорожной аварии. ДТП случилось 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы».

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и пассажирская маршрутная «Газель». На место трагедии незамедлительно выехала Скопинский межрайонный прокурор Татьяна Соловьева.

Правоохранительными органами организована процессуальная проверка. Ход ее проведения и результаты находятся на личном контроле регионального надзорного ведомства.