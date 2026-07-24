Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с маршруткой в Скопинском округе

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Фото: Прокуратура Рязанской области.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Скопинская межрайонная прокуратура инициировала проверку обстоятельств смертельной дорожной аварии. ДТП случилось 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы».

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и пассажирская маршрутная «Газель». На место трагедии незамедлительно выехала Скопинский межрайонный прокурор Татьяна Соловьева.

Правоохранительными органами организована процессуальная проверка. Ход ее проведения и результаты находятся на личном контроле регионального надзорного ведомства.