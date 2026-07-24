Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Скопинском округе

В Скопинском округе в ДТП погиб один человек, еще шесть получили травмы. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Днем 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково – Корневое – Князево – ст. Топилы» в Скопинском округе произошла смертельная авария. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и пассажирская «Газель». Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

От полученных травм 50-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров маршрутного такси, получившие травмы различной степени тяжести.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места ДТП, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.