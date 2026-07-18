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НовостиОбщество18 июля 2026 9:08

«Ваш комментарий удален…» Минспорт отреагировал на жалобы рязанцев по строительству Бегового центра в ЦПКиО

Минспорт активно удаляет комментарии противников Бегового центра в ЦПКиО
Источник:kp.ru
Минспорт активно удаляет комментарии противников Бегового центра в ЦПКиО.

Минспорт активно удаляет комментарии противников Бегового центра в ЦПКиО.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство спорта активно удаляет комментарии рязанцев под постом о строительстве Бегового центра в ЦПКиО.

«Ваш комментарий удален из-за нарушений правил общения в нашем сообществе», - отвечают на каждую удаленную претензию чиновники.

Жители города возмущены, что Беговой центр размещают именно в центральном парке на месте деревьев. Люди предлагают варианты для спортивного объекта на ЦСК, на стадионе РГРТУ, у музучилища либо в районе Семчино, ДПР-5, Кальное и др.