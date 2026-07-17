«Я регулярно бегаю в ЦПКиО. Мне не нужен Беговой центр, мне нужен зеленый парк…» Рязанцы возмущены стройкой Бегового центра

Рязанцы возмущены стройкой бегового центра в ЦПКиО вместо ремонта ЦСК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанцы недовольны строительством Бегового центра в ЦПКиО. Претензии к чиновникам опубликованы на странице минспорта Рязанской области. Жители города не понимают, почему, Беговой центр не открыть на стадионе ЦСК, который находится в 900 метрах от стройки.

«Объясните нам, простым смертным, почему нельзя было сделать Беговой центр на имеющемся и круглогодично действующем стадионе ЦСК? Отремонтировать имеющиеся раздевалки или сделать дополнительные, пустив деньги на ремонт стадиона и уже имеющихся беговых дорожек. Что может быть логичнее?» - написала Наталья Исаева.

«Для этого [строительства Бегового центра] обязательно нужно было вырубать деревья в парке? Рядом стадион РГРТУ, стадион ЦСК, почему не рассматривали вариант создания Бегового центра на их базе?» - спрашивает Екатерина Клюковская.

Судя по комментариям, недовольны строительством Бегового центра в парке и сами бегуны.

«Я регулярно бегаю в ЦПКиО. Мне не нужен Беговой центр, мне нужен зеленый парк и чищенные дорожки зимой. Все!»

Минспорт Рязанской области ни на один комментарий к настоящему времени не ответил.

Между тем на строительной площадке рабочие начали монтировать металлические колонны. Предполагается, что после открытия центр смогут бесплатно посещать все желающие. В здании появятся раздевалки, душевые, помещения для тренировок и лекций. На территории рядом - беговые дорожки со специальным покрытием и воркаут-площадки.