В Рязани показали первые фото со стройплощадки нового Бегового центра ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА

На первых фотографиях со стройплощадки можно увидеть, что строители приступили к монтажу металлических колонн. Проект реализуется по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке АНО «Евразия».

Новый центр будет работать круглый год. После открытия пользоваться инфраструктурой смогут все желающие бесплатно.

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, одна из главных целей проекта — сделать занятия легкой атлетикой доступными для людей любого возраста и уровня подготовки.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Фото: пресс-служба ВФЛА

Амбассадор Беговых центров ВФЛА, триатлонист Владислав Меркулов считает, что новый объект станет важным дополнением для любителей бега в городе. По его мнению, развитие подобных пространств способствует расширению бегового сообщества и делает регулярные тренировки более удобными.

«Я считаю, что появление Бегового центра позволит сделать бег в Рязани еще более массовым. Беговое сообщество будет расти».

Завершить строительство Бегового центра в Рязани планируется в этом году.