Средняя цена литра бензина в Рязанской области перешагнула отметку в 80 рублей

Рязанская область обогнала страну по темпам роста цен на бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области продолжает фиксироваться значительный рост цен на топливо, опережающий общероссийские показатели. По состоянию на 13 июля ситуация на рязанском рынке выглядит следующим образом: средняя цена бензина составляет 80,72 рубля за литр. При этом разные марки имеют значительный разброс в стоимости: АИ-92 продается по 77,70 рубля, АИ-95 – по 82,12 рубля, а АИ-98 и выше – по 110,88 рубля за литр. Дизельное топливо в регионе оценивается в 86,68 рубля за литр.

Для сравнения, средняя цена бензина по Российской Федерации составляет 75,84 рубля, что на 4,88 рубля ниже, чем в Рязанской области. В Центральном федеральном округе средняя стоимость бензина – 74,38 рублей. Таким образом, Рязанская область демонстрирует более высокий уровень цен на топливо по сравнению как со средними показателями по стране, так и по округу.

Ранее мы писали, что в Рязанской области за неделю с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина выросла на 8,23%.