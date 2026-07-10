Росстат: бензин в Рязанской области подорожал сильнее, чем в среднем по России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстат констатировал рост цен за минувшую неделю, с 30 по 6 июня. В Рязанской области топливо подорожало сильнее, чем в среднем по стране.

Ведомство представило следующие данные по региону (в сравнении с прошлой неделей):

- бензин автомобильный (средняя стоимость), было - 73,55, стало — 79,60 (+8,23%);

- АИ-92, было - 71,08, стало - 77,03 (+8,37%);

- АИ-95, было - 74,71, стало - 80,60 (+7,88%);

- АИ-98, было - 97,76, стало - 110,27 (+12,80%);

- дизельное топливо, было - 80,58, стало - 84,71 (+5,13%).

Данные Росстата по стране:

- бензин автомобильный (средняя стоимость), было – 72,38, стало – 74,01 (+2,25%);

- АИ 92, было – 68,76, стало – 70,21 (+2,11%);

- АИ 95, было – 74,38, стало – 76,19 (+2,43%);

- АИ 98 и выше, было – 97,15, стало – 98,04 (+0,92%);

- дизельное топливо, было – 84,84, стало – 87,76 (+3,44%).