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НовостиОбщество15 июля 2026 14:21

101 тыс. или 129 тыс. рублей за «квадрат». Власти утвердили выплаты утратившим квартиры при атаке БПЛА рязанцам

Утверждены выплаты покупку жилья взамен утраченного при атаке БПЛА на Рязань
Источник:kp.ru
Выплату смогут получить собственники 71 жилого помещения или их наследники.

Выплату смогут получить собственники 71 жилого помещения или их наследники.

Областная Дума 15 июля одобрила законопроект о единовременной выплате тем, кто утратил жилье при массированной атаке БПЛА на Рязань. Согласно ранее опубликованному тексту документа, после майского теракта непригодными для проживания признаны две однокомнатные квартиры общей площадью 69 кв.м и 69 квартир с двумя и более комнатами общей площадью 4145 кв.м.

Мера поддержки предоставляется в форме жилищного сертификата. Как его получить, рассказала министр территориальной политики области Жанна Фомина:

- подать заявление с установленным комплектом документов в уполномоченный орган власти;

- получить сертификат и самому подобрать жилое помещение;

- заключить договор купли-продажи и предоставить его в орган власти вместе с заявлением о перечислении средств на счет продавца.

Выплата предоставляется собственникам или их наследникам. При этом квартиру нельзя приобрести у близких родственников.

Как уже сообщалось, из бюджета планируется выделить 428,4 млн рублей. Размер выплаты зависит от площади утраченного жилья:

- 129,1 тыс. руб. за кв.м собственникам «однушек»;

- 101,2 тыс. руб. за кв.м собственникам квартиры с двумя и более комнатами.