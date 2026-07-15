На покупку квартир взамен утраченных при атаке БПЛА на Рязань выделят 428 млн

После теракта непригодным для проживания признано 71 жилое помещение - их собственникам и предназначена мера поддержки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона внес в Рязанскую областную Думу проект закона о предоставлении единовременной выплаты тем, кто утратил жилье при атаке БПЛА в ночь на 15 мая. Документ определяет размер материальной помощи и порядок ее получения. Из финансово-экономического обоснования следует, что после теракта непригодными для проживания признаны две однокомнатные квартиры общей площадью 69 кв.м и 69 квартир с двумя и более комнатами общей площадью 4145 кв.м.

Размер выплаты будет исчисляться по определенной правительством стоимости квадратного метра:

- 129,1 тыс. руб. за кв.м собственникам «однушек»;

- 101,2 тыс. руб. за кв.м собственникам квартиры с двумя и более комнатами.

В совокупности из бюджета планируется выделить 428,4 млн рублей.

Выплата будет оформляться в заявительном порядке. Собственнику (или собственникам) выдается жилищный сертификат, с использованием которого он самостоятельно подбирает и приобретает другое жилое помещение.