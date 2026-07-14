Минимум четыре камеры на непристегнутый ремень работают в Рязанской области

18 июня Госавтоинспекция сообщила, что автоматические комплексы начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров.

Согласно обновленному списку дорожных камер в Рязанской области (по состоянию на конец июня), минимум четыре из них фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности. Информация размещена на официальном сайте региональной Госавтоинспекции.

Ведомством перечислены следующие точки:

- Московское шоссе в Рязани, у автовокзала «Центральный»;

- 529 км Р-132, бывшая дорога Рязань — Михайлов, между границей областного центра и поворотом к деревне Секиотово;

- у дома 28 на улице Ленина в Рязани;

- 225 км М-5 «Урал», близ села Ушаково Спасского округа.

Что интересно, в предыдущей версии списка было обозначено семь камер на непристегнутые ремни. Однако, хоть сами комплексы остались на прежнем месте, указание на фиксацию именно этого вида нарушений из их описания пропало (за исключением камеры на Московском шоссе — в отношении нее ничего не изменилось).

Речь идет о следующих адресах:

- у дома 40 на улице Ленина в Рязани;

- у домов 49 и 57 на Касимовском шоссе в Рязани;

- 170 км М-5 «Урал», перекресток Рыбное — Баграмово;

- 219 км М-5 «Урал», участок Листвянка — Ивашково;

- 285 км Р-22 «Каспий», поселок Желтухинский;

- 15 км дороги Рязань — Вышгород — Гавердово, село Кораблино.

О начале работы камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров транспортных средств, Госавтоинспекция объявила 18 июня.