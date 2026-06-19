Камеры фиксации непристегнутых ремней заработали в Рязанской области.

В Рязанской области начали работать камеры, фиксирующие непристегнутые ремни у водителя и пассажиров транспортных средств. Об этом Госавтоинспекция объявила 18 июня.

Ведомство подчеркивает, что цель нововведения — не штрафы, а контроль за соблюдением ПДД.

«Каждый участник дорожного движения должен соблюдать ПДД независимо от того, где он передвигается, на какое расстояние, стоят ли на его пути такие комплексы фиксации, есть по пути экипаж ДПС или нет», - отмечено в публикации.

Вместе с тем представители Госавтоинспекции напомнили, что ремни безопасности уменьшают риск гибели как при столкновениях (в 1,8-2,3 раза), так и при опрокидываниях (в 5 раз). Работая совместно с подушками безопасности, они позволяют предотвращать тяжелые травмы.