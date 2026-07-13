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НовостиОбщество13 июля 2026 7:10

Рак, диабет, язвы, ишемия: итоги диспансеризации в больнице №11 в Рязани за полгода

За полгода у 39 рязанцев нашли рак во время диспансеризации в больнице №11
Источник:kp.ru
Диспансеризация в ГКБ №11: 37 тысяч человек и 39 случаев рака.

Диспансеризация в ГКБ №11: 37 тысяч человек и 39 случаев рака.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 37,6 тыс. жителей Рязани прошли комплексное обследование в больнице №11 с января по июнь 2026 года, сообщает медучреждение. Медики выявили 159 случаев заболеваний системы кровообращения - повышенное давление и ишемическую болезнь сердца. Еще у 40 пациентов нашли болезни пищеварения (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты), у 39 - патологии органов дыхания, у 37 - сахарный диабет. Онкологию диагностировали у 39 человек.

Более половины осмотренных имеют факторы риска: высокий холестерин, курение, нерациональное питание, низкую физическую активность и ожирение. Всех пациентов с впервые выявленными заболеваниями и людей с высокими рисками взяли под наблюдение. Они получают лечение или рекомендации по коррекции образа жизни.

Пять причин пройти диспансеризацию ранее назвала рязанская ОКБ.