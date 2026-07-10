Пять причин пройти диспансеризацию в Рязани назвали в ОКБ

Бесплатная диспансеризация в Рязани: пять веских аргументов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пять причин пройти диспансеризацию назвали в рязанской Областной клинической больнице. Врачи уверены, что обследование в Рязани дает полную картину организма и рекомендации, как жить дальше.

Пять причин пройти диспансеризацию в Рязани:

- врачи найдут скрытые болезни - диабет, проблемы с сердцем, легкими или онкологию - на самой ранней стадии;

- если патология уже есть, начать лечение вовремя гораздо эффективнее, чем бороться с запущенной болезнью;

- все обследования и консультации специалистов – бесплатные;

- ходить по кабинетам за бумажками не придется: в Центре диспансеризации выдадут все направления и сразу примут врачи;

- при выявлении хронического заболевания возьмут на диспансерный учет, будут следить за состоянием и при необходимости менять лечение.