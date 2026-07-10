Пять причин пройти диспансеризацию в Рязани назвали в ОКБ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Пять причин пройти диспансеризацию назвали в рязанской Областной клинической больнице. Врачи уверены, что обследование в Рязани дает полную картину организма и рекомендации, как жить дальше.
- врачи найдут скрытые болезни - диабет, проблемы с сердцем, легкими или онкологию - на самой ранней стадии;
- если патология уже есть, начать лечение вовремя гораздо эффективнее, чем бороться с запущенной болезнью;
- все обследования и консультации специалистов – бесплатные;
- ходить по кабинетам за бумажками не придется: в Центре диспансеризации выдадут все направления и сразу примут врачи;
- при выявлении хронического заболевания возьмут на диспансерный учет, будут следить за состоянием и при необходимости менять лечение.