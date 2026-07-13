Брошенные СИМ регулярно появляются в Мемориальном парке.

Рязанцы продолжают кататься на прокатных электросамокатах (кикшеринг) в местах, где это делать запрещено. В частности, для «покатушек» открыт Мемориальный парк. На лыжероллерной трассе регулярно можно встретить брошенные самокаты. Фото КП-Рязань прислал очевидец.

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в Мемориальном парке, несмотря на запрет.

С 9 апреля 2026 года в Рязани действует реестр зон запрета эксплуатации велосипедов с электродвигателем и средств индивидуальной мобильности. В него мэрия включила весь исторический центр города, а также скверы и парки, в том числе Мемориальный.

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в парках, несмотря на запрет

Электросамокаты и велосипеды, припаркованные вне специально велопарковок, эвакуируют на штрафстоянку.