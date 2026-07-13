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НовостиОбщество13 июля 2026 6:58

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в парках, несмотря на запрет

Брошенные СИМ регулярно появляются в Мемориальном парке
Источник:kp.ru
Брошенные СИМ регулярно появляются в Мемориальном парке.

Брошенные СИМ регулярно появляются в Мемориальном парке.

Рязанцы продолжают кататься на прокатных электросамокатах (кикшеринг) в местах, где это делать запрещено. В частности, для «покатушек» открыт Мемориальный парк. На лыжероллерной трассе регулярно можно встретить брошенные самокаты. Фото КП-Рязань прислал очевидец.

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в Мемориальном парке, несмотря на запрет.

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в Мемориальном парке, несмотря на запрет.

С 9 апреля 2026 года в Рязани действует реестр зон запрета эксплуатации велосипедов с электродвигателем и средств индивидуальной мобильности. В него мэрия включила весь исторический центр города, а также скверы и парки, в том числе Мемориальный.

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в парках, несмотря на запрет

Рязанцы продолжают рассекать на электросамокатах в парках, несмотря на запрет

Электросамокаты и велосипеды, припаркованные вне специально велопарковок, эвакуируют на штрафстоянку.