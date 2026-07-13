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НовостиОбщество13 июля 2026 6:48

Аномальные ливни в Рязани оказались самыми интенсивными в Центральной России

В выходные рязанские ливни почти побили рекорд 70-летней давности
Источник:kp.ru
Рязань накрыло рекордными ливнями.

Рязань накрыло рекордными ливнями.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

На Центральную Россию обрушился мощнейший дождевой фронт. Больше всего стихия затронула Рязань, где за сутки выпало 62 мм осадков – это 82% от всей июльской нормы! Близкие значения приводит и сервис «Архив погоды» – 56 мм за прошедшую субботу.

Показатель оказался вплотную к историческому суточному рекорду для 13 июля, установленному ещё в 1951 году (76 мм).

Для сравнения в Подмосковье самым дождливым местом оказался Можайск, где выпало 49 мм.

При этом в Рязани дожди были самыми интенсивными среди всех областных центров.

Ранее мы писали, что местами в Рязанской области за сутки выпала почти месячная норма осадков.

В понедельник ненастье ослабнет. Основной удар стихии сместится на юг – в Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, где ожидается до 25 мм осадков. В Рязани же пока сохраняется облачная погода с кратковременными дождями.