Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2026 10:02

Местами в Рязанской области за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Об этом заявил метеоролог Евгений Тишковец
Источник:kp.ru
Местами в Рязанской области за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Местами в Рязанской области за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Местами в Рязанской области количество выпавших за минувшие сутки, 11 июля, осадков превысило месячную норму. Об этом метеоролог Евгений Тишковец заявил в Telegram-канале.

В частности сильнейший ливень зафиксировали метеостанции в городе Сасово и рабочем поселке Елатьма Касимовского округа — 64 мм и 50 мм осадков соответственно. Это значит, что на 1 кв.м площади пролилось в среднем по 64 и 50 литров воды.

При этом в Сасове норма июля — это 62 мм осадков в сумме за месяц.