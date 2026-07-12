Местами в Рязанской области за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Местами в Рязанской области количество выпавших за минувшие сутки, 11 июля, осадков превысило месячную норму. Об этом метеоролог Евгений Тишковец заявил в Telegram-канале.

В частности сильнейший ливень зафиксировали метеостанции в городе Сасово и рабочем поселке Елатьма Касимовского округа — 64 мм и 50 мм осадков соответственно. Это значит, что на 1 кв.м площади пролилось в среднем по 64 и 50 литров воды.

При этом в Сасове норма июля — это 62 мм осадков в сумме за месяц.