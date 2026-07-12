Стадион «Локомотив» в Рязани продолжает «кошмарить» бегунов лишением освещения

Стадион «Локомотив» в Рязани продолжает доставлять неудобства бегунам из-за отключенного освещения.

На стадионе «Локомотив» продолжают включать освещение выборочно. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец. По словам рязанца, вечером 11 июля на стадионе – беговая дорожка и тренажеры – занимались более десяти человек, но работники спортивного объекта мачтовые светильники так и не включили.

«Видимо, потому что футболистов не было. Сторож обещал попросить администратора стадиона включить рубильник, но чуда не случилось. Погода пасмурная, на улице темно…» - пожаловался рязанец.

Работники спортивного объекта мачтовые светильники так и не включили.

О проблемах с освещением на стадионе «Локомотив» КП-Рязань уже рассказывала. При прошлом руководстве городской администрации ситуацию изменили.

В конце июня губернатор Павел Малков озвучил еще несколько проблем на спортивном объекте. Руководству спортшколы дали месяц на устранение нарушений.

Спортшкола «Локомотив» входит в систему муниципальной спортшколы «Золотые купола». Руководят учреждением много лет кикбоксеры – директор Юрий Храмов и замдиректора, завхоз Михаил Максимов.