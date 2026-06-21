Забитая канализация и запрет на беговые дорожки по вечерам. Спортшколе «Локомотив» дали месяц на устранение нарушений

На «Локомотив» любят приходить с собаками.

В рязанской спортшколе «Локомотив» за год не устранили большинство нарушений, выявленных проверкой, сообщают общественники.

За это время сотрудники демонтировали аварийные щиты на стадионе, убрали перепад грунта на спуске с пандуса, в тренажерном зале перетянули снаряды и заменили ковролин. Но остальные проблемы так и не решили.

Боковые стенки трибун выглядят печально, ливневая канализация забита. На территории много сухих деревьев, мусора и некошеной травы. Серьезные вопросы вызывает состояние футбольного поля. Для посетителей нет питьевой воды, ремонт в раздевалках выполнен некачественно, санитарные комнаты не привели в порядок. Занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья не организованы.

По данным «Народного контроля», детям и жителям соседних домов запрещают по вечерам пользоваться футбольным полем и беговыми дорожками.

Как заявил губернатор Павел Малков, у руководства учреждения есть месяц, чтобы исправить ситуацию. После этого последует новая проверка и выводы.

Спортшкола «Локомотив» входит в систему муниципальной спортшколы «Золотые купола». Руководят учреждением много лет кикбоксеры – директор Юрий Храмов и замдиректора, завхоз Михаил Максимов.