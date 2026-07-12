Рязанские службы перешли на усиленный режим из-за непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские аварийно-спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося шторма, сообщает администрация города.

По данным властей, 12 июля в регионе ожидаются сильный дождь, местами ливень, грозы и ветер с порывами до 17 м/с.

Власти призвали жителей быть внимательными и осторожными. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

Ранее ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждало о непогоде в воскресенье: прогнозировались сильные дожди, грозы и ветер порывами до 18 метров в секунду.