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НовостиОбщество12 июля 2026 7:09

Рязанские службы перешли на усиленный режим из-за непогоды

12 июля в Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду
Источник:kp.ru
Рязанские службы перешли на усиленный режим из-за непогоды

Рязанские службы перешли на усиленный режим из-за непогоды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские аварийно-спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося шторма, сообщает администрация города.

По данным властей, 12 июля в регионе ожидаются сильный дождь, местами ливень, грозы и ветер с порывами до 17 м/с.

Власти призвали жителей быть внимательными и осторожными. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

Ранее ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждало о непогоде в воскресенье: прогнозировались сильные дожди, грозы и ветер порывами до 18 метров в секунду.