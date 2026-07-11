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В воскресенье, 12 июля, в Рязанской области ожидаются дожди, местами – сильные, в отдельных округах возможна гроза, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. При этом опасные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.
Температура воздуха ночью по Рязанской области +12… +17 градусов, днем +18… +23 градуса. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
По данным центра «Фобос», днем 12 июля в Рязани ожидается +20… +22 градуса при умеренном ветре.
В последующие дни ожидаются небольшие дожди:
- 13 июля — небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +12… +14 градусов, днем +20... +22 градуса;
- 14 июля — малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +14… +16 градусов, днем +24… +26 градусов;
- 15 июля — малооблачная погода. Ночью +15… +17 градусов, днем +24… +26 градусов.
«В воскресенье, 12 июля, придет черед следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга и принесет новую порцию дождей», - говорится в сообщении метеорологов.