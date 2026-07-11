Какая погода будет в Рязани в воскресенье, 12 июля 2026 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, в Рязанской области ожидаются дожди, местами – сильные, в отдельных округах возможна гроза, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. При этом опасные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.

Температура воздуха ночью по Рязанской области +12… +17 градусов, днем +18… +23 градуса. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Погода в Рязани 12 июля, а также в последующие дни

По данным центра «Фобос», днем 12 июля в Рязани ожидается +20… +22 градуса при умеренном ветре.

В последующие дни ожидаются небольшие дожди:

- 13 июля — небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +12… +14 градусов, днем +20... +22 градуса;

- 14 июля — малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +14… +16 градусов, днем +24… +26 градусов;

- 15 июля — малооблачная погода. Ночью +15… +17 градусов, днем +24… +26 градусов.

«В воскресенье, 12 июля, придет черед следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга и принесет новую порцию дождей», - говорится в сообщении метеорологов.