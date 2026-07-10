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НовостиОбщество10 июля 2026 11:50

О подорожании проезда в маршрутке Рязань - Рыбное сообщили пассажиры

И это далеко не единственное направление, на котором растут тарифы
Источник:kp.ru
Поднялись цены на маршрутах, работающих на нерегулируемом тарифе.

Поднялись цены на маршрутах, работающих на нерегулируемом тарифе.

С 6 июля подорожал проезд на популярном маршруте №241 Рыбное — Рязань. Как сообщает rybnoe.net, в салонах микроавтобусов появились объявления об изменившихся расценках.

Стоимость поездки теперь составляет 117 рублей. До Черемушек берут 90 рублей.

Судя по информации с сайта автовокзала «Центральный» в Рязани, увеличиваются тарифы и у коммерческих перевозчиков, работающих на других межмуниципальных маршрутах.

Ранее Росстат привел данные, согласно которым бензин в Рязанской области за прошлую неделю подорожал сильнее, чем в среднем по России (читать подробнее).