О подорожании проезда в маршрутке Рязань - Рыбное сообщили пассажиры

Поднялись цены на маршрутах, работающих на нерегулируемом тарифе.

С 6 июля подорожал проезд на популярном маршруте №241 Рыбное — Рязань. Как сообщает rybnoe.net, в салонах микроавтобусов появились объявления об изменившихся расценках.

Стоимость поездки теперь составляет 117 рублей. До Черемушек берут 90 рублей.

Судя по информации с сайта автовокзала «Центральный» в Рязани, увеличиваются тарифы и у коммерческих перевозчиков, работающих на других межмуниципальных маршрутах.

Ранее Росстат привел данные, согласно которым бензин в Рязанской области за прошлую неделю подорожал сильнее, чем в среднем по России (читать подробнее).