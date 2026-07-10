Чешскую штурмовую винтовку и автомат Калашникова изъяли у рязанца. Купил у знакомых

У рязанца дома нашли автомат, винтовку и почти 500 патронов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанском округе 47-летний местный житель хранил дома автомат, винтовку, пистолет и более 490 патронов, сообщает прокуратура Рязанской области. Оружие он незаконно приобретал у знакомых с декабря 2024 года по апрель 2025 года.

Оперативники нашли и изъяли арсенал: автомат АКС-74У (автомат Калашникова складной 1974 года укороченный), CZ BREN 2 (чешская штурмовая винтовка), пистолет на основе конструкции Макарова и боеприпасы.

Теперь мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело передали в Рязанский районный суд.

Несколько дней назад жителя Чучковского округа признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд установил, что 58-летний мужчина еще в 2019 году купил у знакомого самодельное одноствольное ружье со встроенным глушителем и патроны разных калибров - от 5,6 мм до 7,62 мм.