Пять лет рязанец хранил дома ружье с глушителем, боеприпасы – и попал под суд

Житель Чучковского района купил у знакомого ружье с глушителем и хранил дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Чучковского округа признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает прокуратура Рязанской области.

Установлено, что 58-летний мужчина еще в 2019 году мужчина купил у знакомого самодельное одноствольное ружье со встроенным глушителем и патроны разных калибров - от 5,6 мм до 7,62 мм. Весь арсенал он хранил у себя дома, не пытаясь зарегистрировать оружие.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Еще один рязанец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия из-за семейной реликвии. У него дома в шкафу для одежды хранился немецкий пистолет «Вальтер» производства конца 1930-х годов. Это трофей, добытый на фронте родственником-ветераном Великой Отечественной войны.