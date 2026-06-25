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НовостиПроисшествия25 июня 2026 9:15

«Хранился как память о герое». Полиция изъяла у рязанца пистолет «Вальтер», добытый на фронте родственником-ветераном и возбудила дело

Трофейный пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной изъяли у рязанца
Источник:kp.ru
Трофейный пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной изъяли у рязанца. Фото: УМВД по Рязанской области.

Трофейный пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной изъяли у рязанца. Фото: УМВД по Рязанской области.

24-летний житель Рязани стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия из-за семейной реликвии. У него дома в шкафу для одежды хранился немецкий пистолет «Вальтер» производства конца 1930-х годов — трофей, добытый на фронте родственником-ветераном Великой Отечественной войны .

Пресс-служба областного УМВД рассказала, что сотрудники ведомства, получив информацию о раритете, задержали его владельца и провели осмотр квартиры. Вместе с «Вальтером» обнаружилось шесть патронов калибра 9 миллиметров.

Несколько поколений хранили боевое оружие как память о герое — как оказалось, с нарушением закона. Полицейские изъяли пистолет и патроны, направив их на исследование.