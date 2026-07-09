Парковку у Лесопарка в Рязани закроют на время забега

В Рязани из-за спортивного мероприятия закроют стоянку на Окском шоссе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Парковку у Лесопарка в Рязани закроют на время проведения «Большого орехового забега и Северной ходьбы», сообщает администрация города. Ограничение введут с 10 июля 20:00 до 11 июля 12:00 на стоянке у входной группы Лесопарка на Окском шоссе.

Машины можно будет оставить на альтернативной стоянке со стороны проезда Речников, у остановки «Речной вокзал». Кроме того, 11 июля с 08:00 до 11:30 в Рязани приостановят перевозку пассажиров по маршруту автобуса №25.

Ранее власти запретили остановку и стоянку на улице Семашко у дома №38/40 с 1 августа. Там установят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».