На улице Семашко в Рязани с 1 августа запретят парковку и стоянку автомобилей

Рязанским водителям запретят парковаться на улице Семашко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Остановку и стоянку транспорта запретят на улице Семашко в Рязани с 1 августа, сообщает администрация города. Ограничение введут у дома №38/40 (общежитие №2 РГАТУ им. Костычева).

Чиновники мэрии уверяют, что парковку и стоянку запрещают, чтобы повысить безопасность дорожного движения и создать комфортную транспортную среду.

На указанном участке установят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

«Просим автовладельцев принять эту информацию к сведению», - говорится в сообщении городской администрации.