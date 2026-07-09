Осужден за грабеж в «Шереметьево». Возможного члена этнической ОПГ Багаудина Тунгуева разыскивают в Рязани

Возможного члена этнической ОПГ Багаудина Тунгуева разыскивают в Рязани

В Рязани разыскивают 56-летнего Багаудина Тунгуева. Ориентировка на мужчину размещена на стенде «Внимание, розыск!» на вокзале «Рязань-2».

По данным Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Тунгуева ищут за грабеж.

Согласно картотеке Химкинского городского суда, в 2024 году Багаудину Тунгуеву заочно вынесли приговор по п. «б» ч.3 ст.161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере»). Как установили следствие и суд, он вместе с подельниками ограбил в аэропорту «Шереметьево» мужчину. Добычей стала сумка с деньгами и другим имуществом. Общий ущерб – более 1,35 млн рублей.

Ориентировка на Тунгуева размещена в Рязани.

По предварительным данным Багаудин Тунгуев состоял в одной из этнических ОПГ. В первых числах июля в СМИ проходила информация, что его задержали в Турции, ожидается экстрадиция в Россию.

Кроме того, в Рязани за экономические преступления разыскивают 37-летнего болгарина Свилена Спасова (подробнее).