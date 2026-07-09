«Спасибо за все, Юрий Иванович…» Прощание с профессором РГУ Юрием Лосевым пройдет 9 июля в университете

Прощание с профессором РГУ Юрием Лосевым пройдет 9 июля в университете

9 июля во внутреннем дворе главного корпуса РГУ им. Есенина на улице Свободы состоится гражданская панихида по Юрию Лосеву – почетному профессору университета, доктору исторических наук.

Проститься с известным ученым можно у Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы. Начало в 12:30.

«Спасибо за все, Юрий Иванович. Светлая память...» - благодарят профессора коллеги и студенты.

Сердце Юрия Лосева остановилось 7 июля на 74-м году жизни. Он проработал в университете более сорока лет (подробнее).