«Большая утрата для университета…» Остановилось сердце ученого Юрия Лосева

В Рязани умер доктор исторических наук, профессор РГУ Юрий Лосев.

На 74-м году жизни скончался доктор исторических наук, почетный профессор Рязанского государственного университета Юрий Лосев, сообщает пресс-служба РГУ им. Есенина. Сердце ученого остановилось 7 июля.

Юрий Лосев проработал в университете 42 года – с 1978 по 2020 год. Он начинал ассистентом, а затем стал проректором по научной деятельности. В разное время он возглавлял кафедру всеобщей истории и международных отношений, был деканом факультета истории (1998–2006), проректором по научной работе (2006–2013) и советником ректора.

Под руководством Юрия Лосева защитили несколько кандидатских диссертаций. Его ученики продолжают развивать научные традиции кафедры.

Лосев участвовал в создании учебных пособий «Новая история стран Азии и Африки» и «Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов-историков.

Заслуги профессора отметили званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», медалью «За заслуги перед РГУ» и избранием членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания.

«Это большая утрата для университета. Коллеги и ученики запомнили Юрия Ивановича как глубокого эрудита, принципиального и требовательного наставника, преданного науке и преподаванию», - говорится в некрологе.