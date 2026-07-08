Прокуратура указала на неудовлетворительные темпы возведения школы за «Глобусом». Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокуратура внесла представления управлению капительного строительства администрации Рязанского округа и подрядчику 2-й очереди школы в селе Дядьково. Окружной прокурор Александр Аллахвердов после выездного совещания указал на неудовлетворительные темпы возведения объекта.

Четырехэтажный корпус за гипермаркетом «Глобус» будет рассчитан на 1050 учеников. Как сообщал губернатор Павел Малков, изначально его планировалось сдать к концу лета 2026 года, однако сейчас сроком исполнения контракта на сайте госзакупок значится 31 декабря 2027 года.

Исполнителем по этому контракту, который заключен на 1 млрд 250 млн рублей, является ПК «Квант». Этой же фирме мэрия Рязани доверила достраивать проблемную школу на 1650 мест на улице Шереметьевской.