«Нет прошивки…» ТРЦ «Премьер» объяснил, поему не работают эскалаторы в переходе

ТРЦ «Премьер» в Рязани признался, почему не работают эскалаторы в переходе.

Эскалаторы в надземном переходе у ТРЦ «Премьер» не работают из-за отсутствия прошивки для платы управления. Об этом в ответе на запрос КП-Рязань сообщили в администрации торгово-развлекательного центра.

В ТРЦ сообщили, что в 2026 году во время подготовки эскалаторов к запуску специалисты пришли к выводу, что необходим ремонт, так как вышла из строя плата управления.

В ТРЦ «Премьер» объяснили многолетнюю проблему с неработающими эскалаторами.

При этом в администрации торгового центра напомнили, что официальное представительство OTIS в 2022 году ушло с российского рынка, а потому получить прошивку для платы стало невозможно.

В ТРЦ особо отметили, что прошивку для платы специально разработали под конфигурацию подъемника со всеми алгоритмами безопасности.

«Без нее нельзя запустить оборудование и пройти техническое освидетельствование. Мы понимаем важность данного вопроса и ищем пути его решения», - сообщили КП-Рязань в ТРЦ «Премьер» (подробнее в материале «Бесконечная «премьера». 12 лет назад в Рязани открыли уникальный надземный переход, но так и не могут запустить в полной мере»).