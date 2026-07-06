Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2026 11:53

Бесконечная «премьера». 12 лет назад в Рязани открыли уникальный надземный переход, но так и не могут запустить в полной мере

В ТРЦ «Премьер» объяснили многолетнюю проблему с неработающими эскалаторами
Александр ЕФАНОВ
Инвестор построил надземный переход за 58,7 млн рублей.

Инвестор построил надземный переход за 58,7 млн рублей.

Надземный переход на Московском шоссе торжественно открыли 9 мая 2014 года. Праздничный выходной день, воздушные шарики, музыка и красная лента. Ее торжественно перерезали зампред правительства Шаукат Ахметов, отвечавший за дороги в регионе, мэр Виталий Артемов и представители торгово-развлекательного центра. Десятки людей собрались по разные стороны перехода. Ждали, когда завершится официоз, и переход наконец-то откроют.

Ахметов на камеры поздравил всех рязанцев с Днем Победы, сказал, что открытие перехода - хороший подарок для них к такому празднику. Чиновник не забыл поблагодарить инвестора, с которым у правительства «сложились хорошие партнерские отношения», отметив, что два эскалатора делают переход поистине уникальным. Замгубернатора обмолвился, что такого нет даже в Европе.

Скриншот из видео об открытии перехода у ТРЦ «Премьер». Шаукат Ахметов (крайний слева) не скрывает радости.

Скриншот из видео об открытии перехода у ТРЦ «Премьер». Шаукат Ахметов (крайний слева) не скрывает радости.

В этот же день на официальных страницах ТРЦ появилось объявление:

«Дорогие жители и гости нашего прекрасного города! Рады сообщить, что надземный переход открыт для вас с 06:00 до 24:00. Ждем вас в нашем торгово-развлекательном центре».

Однако не всем рязанцам пришелся по душе переход, построенный инвестором за 58,7 млн рублей. В первую очередь, жалобы в соцсетях пошли от инвалидов и мам с колясками.

«Эскалатор если и работает, то только в одну сторону. Надо ставить по два эскалатора (туда-обратно) и специальную дорожку для колясочников, если уж мы думаем о людях с ограниченными возможностями», - писали люди 13 мая двенадцать лет назад.

А спустя два дня собственник сократил время работы перехода на час - с 24:00 до 23:00. Трудно поверить, но были рязанцы, которые остались недовольны таким решением. Плаксы, они еще не знали, что их ожидает впереди, причем в перспективе на долгие годы.

Объект неполноценный

Зимой 2015 года эскалаторы не работали, а из-за перепада температур лестница сначала подтаяла, потом заледенела и стала скользкой. Вопрос обсуждали на заседании областного правительства. Губернатор Олег Ковалев потребовал тогда от мэра Олега Булекова повлиять на ситуацию. Тот если и повлиял, но никто этого не заметил.

Старушке повезло, что одна рука свободна, можно придержаться за перила. На крутых лестницах перехода очень сложно (невозможно) и мамам с колясками, и инвалидам.

Старушке повезло, что одна рука свободна, можно придержаться за перила. На крутых лестницах перехода очень сложно (невозможно) и мамам с колясками, и инвалидам.

Тогда же сооружением заинтересовалась прокуратура. Она констатировала очевидный факт: уникальный пешеходный переход не оборудован для передвижения маломобильных граждан и возведен с нарушениями строительных норм.

С тех пор эскалаторы в переходе работали с длительными перерывами: летом - иногда, зимой - никогда. День запуска подъемников для самого ТРЦ «Премьер» всегда был особенным, как будто в первый раз. Предстоящее событие широко анонсировали на официальных страницах:

«Мы рады сообщить вам, что температура воздуха позволяет нам осуществить запуск эскалаторов в надземном переходе. С 29 апреля эскалаторы в надземном переходе будут работать в ежедневном режиме», - говорилось в сообщении от 28 апреля 2018 года.

ТРЦ во многом удобен только для автомобилистов, для них соорудили просторную парковку. Пешеходы такой лояльности лишены.

ТРЦ во многом удобен только для автомобилистов, для них соорудили просторную парковку. Пешеходы такой лояльности лишены.

«Внимание! С 1 июля 2019 года возобновит работу эскалатор внутри надземного пешеходного перехода. Эскалатор будет работать ежедневно в обычном режиме с 10:00 до 22:00», - заверяли в ТРЦ 26 июня 2019 года. Это было последнее официальное оповещение для рязанцев по работе эскалатора.

Совсем запылились

Два года назад, 5 марта 2024 года, уже нынешний губернатор Павел Малков тоже обратил внимание на странный надземный переход. По его словам, об объекте ему в соцсетях напомнили рязанцы.

Малков тут же потребовал пояснений у мэра Виталия Артемова (спустя десяток лет чиновник вновь возглавил мэрию), и тот попросил неделю, чтобы разобраться в ситуации, так как муниципалитету объект не принадлежит.

Собственник построил эскалатор, но не смог обеспечить его бесперебойную работу.

Собственник построил эскалатор, но не смог обеспечить его бесперебойную работу.

«Это частное имущество. Эскалатор принадлежит «Премьеру», - вот все, что на тот момент сказал Артемов.

Какой доклад представил главе региона Артемов неделей позже, неизвестно. До общественности эту информацию не доводили. А эскалатор так и не заработал.

В феврале 2026 года мэрия уже с другим мэром и с другой пресс-службой на запрос КП-Рязань сообщила со ссылкой на администрацию торгового центра:

«Эскалаторы не работают по техническим причинам. В настоящее время ТРЦ прорабатывает возможность проведения ремонта».

Неработающие эскалаторы в ТРЦ «Премьер» связывают с уходом из РФ компании OTIS в 2022 году. Рязанцы проблемы регулярно испытывают с 2014-го…

Неработающие эскалаторы в ТРЦ «Премьер» связывают с уходом из РФ компании OTIS в 2022 году. Рязанцы проблемы регулярно испытывают с 2014-го…

Прошло еще несколько месяцев. Эскалаторы накрыты запылившимся чехлами. Рядом работают торговые точки. В их ассортименте широко представлены вещи от известных брендов, давно официально ушедших с российского рынка. Мимо карабкаются рязанские старушки. Такого точно не увидишь в Европе.

Рядом с неработающими эскалаторами - работающие торговые точки.

Рядом с неработающими эскалаторами - работающие торговые точки.

В администрации ТРЦ «Премьер» 29 июня текущего года по телефону отказались прокомментировать ситуацию с неработающими эскалаторами, мол, «мы не знаем, кто там на другом конце провода». От личной встречи отказались. Но приняли вопросы письменно. Нас интересовало:

- почему не работают эскалаторы?

- в чем заключаются «технические причины», из-за которых не работают эскалаторы?

- если дело в отсутствии необходимых деталей для ремонта, укажите, что конкретно невозможно найти в России и в Рязани в частности;

- мешают ли работающие эскалаторы торговым (арендным) местам?

- когда эскалаторы, по вашим данным, начнут работать в надземном переходе?

Временами переход напоминает барахолку.

Временами переход напоминает барахолку.

В оперативном (без иронии!) ответе администрация ТРЦ указала, что в 2026 году при подготовке к запуску эскалаторов специалисты выявили «необходимость в проведении ремонта оборудования». Причина - выход из строя платы управления.

В ТРЦ напомнили, что в 2022 году официальное представительство OTIS ушло с российского рынка. В связи с этим получить прошивку для платы, специально разработанную под конфигурацию подъемника со всеми алгоритмами безопасности, невозможно. А без нее нельзя запустить оборудование и пройти техосвидетельствование.

Когда наступит настоящее и последнее открытие эскалаторов в надземном переходе у ТРЦ «Премьер» никто не знает.

Когда наступит настоящее и последнее открытие эскалаторов в надземном переходе у ТРЦ «Премьер» никто не знает.

«Мы понимаем важность данного вопроса и ищем пути его решения», - заверили в администрации ТРЦ «Премьер» 1 июля 2026 года.