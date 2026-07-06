Бесконечная «премьера». 12 лет назад в Рязани открыли уникальный надземный переход, но так и не могут запустить в полной мере

Надземный переход на Московском шоссе торжественно открыли 9 мая 2014 года. Праздничный выходной день, воздушные шарики, музыка и красная лента. Ее торжественно перерезали зампред правительства Шаукат Ахметов, отвечавший за дороги в регионе, мэр Виталий Артемов и представители торгово-развлекательного центра. Десятки людей собрались по разные стороны перехода. Ждали, когда завершится официоз, и переход наконец-то откроют.
Ахметов на камеры поздравил всех рязанцев с Днем Победы, сказал, что открытие перехода - хороший подарок для них к такому празднику. Чиновник не забыл поблагодарить инвестора, с которым у правительства «сложились хорошие партнерские отношения», отметив, что два эскалатора делают переход поистине уникальным. Замгубернатора обмолвился, что такого нет даже в Европе.
В этот же день на официальных страницах ТРЦ появилось объявление:
«Дорогие жители и гости нашего прекрасного города! Рады сообщить, что надземный переход открыт для вас с 06:00 до 24:00. Ждем вас в нашем торгово-развлекательном центре».
Однако не всем рязанцам пришелся по душе переход, построенный инвестором за 58,7 млн рублей. В первую очередь, жалобы в соцсетях пошли от инвалидов и мам с колясками.
«Эскалатор если и работает, то только в одну сторону. Надо ставить по два эскалатора (туда-обратно) и специальную дорожку для колясочников, если уж мы думаем о людях с ограниченными возможностями», - писали люди 13 мая двенадцать лет назад.
А спустя два дня собственник сократил время работы перехода на час - с 24:00 до 23:00. Трудно поверить, но были рязанцы, которые остались недовольны таким решением. Плаксы, они еще не знали, что их ожидает впереди, причем в перспективе на долгие годы.
Зимой 2015 года эскалаторы не работали, а из-за перепада температур лестница сначала подтаяла, потом заледенела и стала скользкой. Вопрос обсуждали на заседании областного правительства. Губернатор Олег Ковалев потребовал тогда от мэра Олега Булекова повлиять на ситуацию. Тот если и повлиял, но никто этого не заметил.
Тогда же сооружением заинтересовалась прокуратура. Она констатировала очевидный факт: уникальный пешеходный переход не оборудован для передвижения маломобильных граждан и возведен с нарушениями строительных норм.
С тех пор эскалаторы в переходе работали с длительными перерывами: летом - иногда, зимой - никогда. День запуска подъемников для самого ТРЦ «Премьер» всегда был особенным, как будто в первый раз. Предстоящее событие широко анонсировали на официальных страницах:
«Мы рады сообщить вам, что температура воздуха позволяет нам осуществить запуск эскалаторов в надземном переходе. С 29 апреля эскалаторы в надземном переходе будут работать в ежедневном режиме», - говорилось в сообщении от 28 апреля 2018 года.
«Внимание! С 1 июля 2019 года возобновит работу эскалатор внутри надземного пешеходного перехода. Эскалатор будет работать ежедневно в обычном режиме с 10:00 до 22:00», - заверяли в ТРЦ 26 июня 2019 года. Это было последнее официальное оповещение для рязанцев по работе эскалатора.
Два года назад, 5 марта 2024 года, уже нынешний губернатор Павел Малков тоже обратил внимание на странный надземный переход. По его словам, об объекте ему в соцсетях напомнили рязанцы.
Малков тут же потребовал пояснений у мэра Виталия Артемова (спустя десяток лет чиновник вновь возглавил мэрию), и тот попросил неделю, чтобы разобраться в ситуации, так как муниципалитету объект не принадлежит.
«Это частное имущество. Эскалатор принадлежит «Премьеру», - вот все, что на тот момент сказал Артемов.
Какой доклад представил главе региона Артемов неделей позже, неизвестно. До общественности эту информацию не доводили. А эскалатор так и не заработал.
В феврале 2026 года мэрия уже с другим мэром и с другой пресс-службой на запрос КП-Рязань сообщила со ссылкой на администрацию торгового центра:
«Эскалаторы не работают по техническим причинам. В настоящее время ТРЦ прорабатывает возможность проведения ремонта».
Прошло еще несколько месяцев. Эскалаторы накрыты запылившимся чехлами. Рядом работают торговые точки. В их ассортименте широко представлены вещи от известных брендов, давно официально ушедших с российского рынка. Мимо карабкаются рязанские старушки. Такого точно не увидишь в Европе.
В администрации ТРЦ «Премьер» 29 июня текущего года по телефону отказались прокомментировать ситуацию с неработающими эскалаторами, мол, «мы не знаем, кто там на другом конце провода». От личной встречи отказались. Но приняли вопросы письменно. Нас интересовало:
- почему не работают эскалаторы?
- в чем заключаются «технические причины», из-за которых не работают эскалаторы?
- если дело в отсутствии необходимых деталей для ремонта, укажите, что конкретно невозможно найти в России и в Рязани в частности;
- мешают ли работающие эскалаторы торговым (арендным) местам?
- когда эскалаторы, по вашим данным, начнут работать в надземном переходе?
В оперативном (без иронии!) ответе администрация ТРЦ указала, что в 2026 году при подготовке к запуску эскалаторов специалисты выявили «необходимость в проведении ремонта оборудования». Причина - выход из строя платы управления.
В ТРЦ напомнили, что в 2022 году официальное представительство OTIS ушло с российского рынка. В связи с этим получить прошивку для платы, специально разработанную под конфигурацию подъемника со всеми алгоритмами безопасности, невозможно. А без нее нельзя запустить оборудование и пройти техосвидетельствование.
«Мы понимаем важность данного вопроса и ищем пути его решения», - заверили в администрации ТРЦ «Премьер» 1 июля 2026 года.