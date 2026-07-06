Бесконечная «премьера». 12 лет назад в Рязани открыли уникальный надземный переход, но так и не могут запустить в полной мере

Инвестор построил надземный переход за 58,7 млн рублей.

Надземный переход на Московском шоссе торжественно открыли 9 мая 2014 года. Праздничный выходной день, воздушные шарики, музыка и красная лента. Ее торжественно перерезали зампред правительства Шаукат Ахметов, отвечавший за дороги в регионе, мэр Виталий Артемов и представители торгово-развлекательного центра. Десятки людей собрались по разные стороны перехода. Ждали, когда завершится официоз, и переход наконец-то откроют.

Ахметов на камеры поздравил всех рязанцев с Днем Победы, сказал, что открытие перехода - хороший подарок для них к такому празднику. Чиновник не забыл поблагодарить инвестора, с которым у правительства «сложились хорошие партнерские отношения», отметив, что два эскалатора делают переход поистине уникальным. Замгубернатора обмолвился, что такого нет даже в Европе.

Скриншот из видео об открытии перехода у ТРЦ «Премьер». Шаукат Ахметов (крайний слева) не скрывает радости.

В этот же день на официальных страницах ТРЦ появилось объявление:

«Дорогие жители и гости нашего прекрасного города! Рады сообщить, что надземный переход открыт для вас с 06:00 до 24:00. Ждем вас в нашем торгово-развлекательном центре».

Однако не всем рязанцам пришелся по душе переход, построенный инвестором за 58,7 млн рублей. В первую очередь, жалобы в соцсетях пошли от инвалидов и мам с колясками.

«Эскалатор если и работает, то только в одну сторону. Надо ставить по два эскалатора (туда-обратно) и специальную дорожку для колясочников, если уж мы думаем о людях с ограниченными возможностями», - писали люди 13 мая двенадцать лет назад.

А спустя два дня собственник сократил время работы перехода на час - с 24:00 до 23:00. Трудно поверить, но были рязанцы, которые остались недовольны таким решением. Плаксы, они еще не знали, что их ожидает впереди, причем в перспективе на долгие годы.

Объект неполноценный

Зимой 2015 года эскалаторы не работали, а из-за перепада температур лестница сначала подтаяла, потом заледенела и стала скользкой. Вопрос обсуждали на заседании областного правительства. Губернатор Олег Ковалев потребовал тогда от мэра Олега Булекова повлиять на ситуацию. Тот если и повлиял, но никто этого не заметил.

Старушке повезло, что одна рука свободна, можно придержаться за перила. На крутых лестницах перехода очень сложно (невозможно) и мамам с колясками, и инвалидам.

Тогда же сооружением заинтересовалась прокуратура. Она констатировала очевидный факт: уникальный пешеходный переход не оборудован для передвижения маломобильных граждан и возведен с нарушениями строительных норм.

С тех пор эскалаторы в переходе работали с длительными перерывами: летом - иногда, зимой - никогда. День запуска подъемников для самого ТРЦ «Премьер» всегда был особенным, как будто в первый раз. Предстоящее событие широко анонсировали на официальных страницах:

«Мы рады сообщить вам, что температура воздуха позволяет нам осуществить запуск эскалаторов в надземном переходе. С 29 апреля эскалаторы в надземном переходе будут работать в ежедневном режиме», - говорилось в сообщении от 28 апреля 2018 года.

ТРЦ во многом удобен только для автомобилистов, для них соорудили просторную парковку. Пешеходы такой лояльности лишены.

«Внимание! С 1 июля 2019 года возобновит работу эскалатор внутри надземного пешеходного перехода. Эскалатор будет работать ежедневно в обычном режиме с 10:00 до 22:00», - заверяли в ТРЦ 26 июня 2019 года. Это было последнее официальное оповещение для рязанцев по работе эскалатора.

Совсем запылились

Два года назад, 5 марта 2024 года, уже нынешний губернатор Павел Малков тоже обратил внимание на странный надземный переход. По его словам, об объекте ему в соцсетях напомнили рязанцы.

Малков тут же потребовал пояснений у мэра Виталия Артемова (спустя десяток лет чиновник вновь возглавил мэрию), и тот попросил неделю, чтобы разобраться в ситуации, так как муниципалитету объект не принадлежит.

Собственник построил эскалатор, но не смог обеспечить его бесперебойную работу.

«Это частное имущество. Эскалатор принадлежит «Премьеру», - вот все, что на тот момент сказал Артемов.

Какой доклад представил главе региона Артемов неделей позже, неизвестно. До общественности эту информацию не доводили. А эскалатор так и не заработал.

В феврале 2026 года мэрия уже с другим мэром и с другой пресс-службой на запрос КП-Рязань сообщила со ссылкой на администрацию торгового центра:

«Эскалаторы не работают по техническим причинам. В настоящее время ТРЦ прорабатывает возможность проведения ремонта».

Неработающие эскалаторы в ТРЦ «Премьер» связывают с уходом из РФ компании OTIS в 2022 году. Рязанцы проблемы регулярно испытывают с 2014-го…

Прошло еще несколько месяцев. Эскалаторы накрыты запылившимся чехлами. Рядом работают торговые точки. В их ассортименте широко представлены вещи от известных брендов, давно официально ушедших с российского рынка. Мимо карабкаются рязанские старушки. Такого точно не увидишь в Европе.

Рядом с неработающими эскалаторами - работающие торговые точки.

В администрации ТРЦ «Премьер» 29 июня текущего года по телефону отказались прокомментировать ситуацию с неработающими эскалаторами, мол, «мы не знаем, кто там на другом конце провода». От личной встречи отказались. Но приняли вопросы письменно. Нас интересовало:

- почему не работают эскалаторы?

- в чем заключаются «технические причины», из-за которых не работают эскалаторы?

- если дело в отсутствии необходимых деталей для ремонта, укажите, что конкретно невозможно найти в России и в Рязани в частности;

- мешают ли работающие эскалаторы торговым (арендным) местам?

- когда эскалаторы, по вашим данным, начнут работать в надземном переходе?

Временами переход напоминает барахолку.

В оперативном (без иронии!) ответе администрация ТРЦ указала, что в 2026 году при подготовке к запуску эскалаторов специалисты выявили «необходимость в проведении ремонта оборудования». Причина - выход из строя платы управления.

В ТРЦ напомнили, что в 2022 году официальное представительство OTIS ушло с российского рынка. В связи с этим получить прошивку для платы, специально разработанную под конфигурацию подъемника со всеми алгоритмами безопасности, невозможно. А без нее нельзя запустить оборудование и пройти техосвидетельствование.

Когда наступит настоящее и последнее открытие эскалаторов в надземном переходе у ТРЦ «Премьер» никто не знает.

«Мы понимаем важность данного вопроса и ищем пути его решения», - заверили в администрации ТРЦ «Премьер» 1 июля 2026 года.