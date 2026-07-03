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НовостиОбщество3 июля 2026 10:24

На АЗС под Рязанью нашли зубной протез: водители шутят, что челюсть выпала от цен на топливо

Рязанцы ищут владельца зубного протеза, потерянного в очереди за бензином
Источник:kp.ru
Зубной протез, найденный на АЗС в Самуиловке. Фото: чат «Бензоконтроль Касимов» во «ВКонтакте».

Зубной протез, найденный на АЗС в Самуиловке. Фото: чат «Бензоконтроль Касимов» во «ВКонтакте».

В чате «Бензоконтроль Касимов» водители обсуждают необычную находку на АЗС у деревни Самуиловка. «Народ, извиняюсь очень, но на заправке Самуиловка потеряны зубы. Так как они дорогие однако, все таки решила написать. Мало ли у кого-то как-то выпали», – сообщила женщина, уточнив, что фото ей прислали очевидцы.

Подписчики сразу же предположили, что протез мог выпасть от возмущения высокими ценами на топливо. Впрочем, не исключают и бытовую версию: конфликт из-за канистр или попытка пролезть без очереди.

В чате автолюбители жалуются на хамов, которые «лезут без очереди», оскорбляют людей и провоцируют ссоры у колонок. Владельца вставной челюсти ищут.

Ранее мы сообщали, что для поиска бензина рязанские водители создают онлайн-сообщества и чаты.