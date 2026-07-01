Для поиска бензина рязанские водители создают онлайн-сообщества и чаты

Водители Рязанской области объединяются в чаты для мониторинга топливного кризиса. Фото: чат во «ВКонтакте» «Бензинконтроль Касимов».

В Рязанской области на фоне острого дефицита топлива водители переходят к стихийной самоорганизации. Специализированные сообщества и оперативные чаты, посвященные мониторингу ситуации на заправочных станциях, появились в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и в мессенджере MAX. Участники этих групп в реальном времени делятся данными о наличии бензина, ценах и размерах очередей.

В сообществе ПУВР за последние пять дней было опубликовано почти 1200 постов. Пользователи благодарят администраторов за своевременную информацию: «Группе и админу спасибо».

Аналогичные инициативы возникли и в районах области. В Скопине и Касимове запущены локальные чаты. Например, «Бензинконтроль Касимов» уже собрал более 100 участников. Люди спрашивают, где в конкретном пункте можно заправиться и делятся личным опытом. Водители оперативно информируют друг друга об обстановке на АЗС в округе и по трассе на Рязань, прикрепляя к постам фото и видео с ценниками и длинными хвостами машин. Острой темой для обсуждения стало изменившееся, по мнению автолюбителей, качество топлива на некоторых станциях.

Администратор чата из Касимова, чтобы предоставить землякам точные данные, лично объехал все заправки города на велосипеде. В своем отчете он с иронией отметил: «Закончил велообъезд. Вот у меня ушло 36 км, чтобы объехать все заправки… На пройденный путь ушло 0 л бензина и 0,5 л обычной воды».