Больше всего малышей в 2026 году в перинатальном центре Рязани родилось в июне.

Июнь пока стал месяцем, когда в Областном клиническом перинатальном центре Рязани появилось на свет больше всего малышей. Обновленный рекорд 2026 года - 452 новорожденных. До этого максимум был в марте - 444 ребенка.

Среди июньских детей оказалось 227 девочек и 225 мальчиков. Пять женщин стали мамами двоен.

Самый крошечный пациент ОКПЦ весил 480 граммов, а самый крупный — 4780 граммов.

Представители медучреждения посчитали, что всего за первое полугодие в их стенах родились 2555 деток, в числе которых 1306 мальчиков и 1249 девочек.

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По обновленным данным региональной программы повышения рождаемости, в Рязанской области в 2025 году родилось 6313 человек. Это на 78 детей меньше, чем в 2024 году, и на 198 ниже уровня 2023 года (читать подробнее).