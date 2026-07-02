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НовостиОбщество2 июля 2026 9:57

В Рязанской области продолжает снижаться число родившихся: в 2025 году – 6313 детей

Названо число родившихся детей в Рязанской области за 2025 год
Источник:kp.ru
По прогнозам, Рязанская область достигнет «дна» по числу родившихся в 2026 году.

По прогнозам, Рязанская область достигнет «дна» по числу родившихся в 2026 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По обновленным данным региональной программы повышения рождаемости, в Рязанской области в 2025 году родилось 6313 человек. Это на 78 детей меньше, чем в 2024 году (6391), и на 198 ниже уровня 2023 года (6511). Таким образом, тенденция к ежегодному сокращению числа новорожденных в регионе сохраняется.

Правительство области обновило прогнозные целевые значения до 2030 года. Согласно документу, в 2026 году ожидается дальнейшее снижение – до 6218 рождений. Это станет минимальным показателем за весь плановый период. Однако, начиная с 2027 года, программа предполагает постепенный рост: 6443 ребенка и 7425 – к 2030 году.