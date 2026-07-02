В Старой Рязани нашли финно-угорский артефакт эпохи Великого переселения народов

Украшение-оберег археологи отнесли к финно-угорским культурам. Фото: СТРАЭ РАН.

Старорязанская археологическая экспедиция продолжает радовать новыми открытиями. На раскопе 7В ученые обнаружили шумящую привеску, характерную для финно-угорских племен. Как сообщается в официальной группе ВКонтакте, находка предварительно датируется V–VII веками нашей эры.

Ранее в этом сезоне археологи уже отчитались о других интересных артефактах: среди них крестик и подвеска с изображением, предположительно, Богоматери (конец XII – XIII вв.), а также фрагмент золотоордынской кашинной керамики и монета XIV века.