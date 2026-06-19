Монета XIV века найдена при раскопках в Рязанском кремле.

Первые дни работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции в сезоне-2026 принесли уникальную находку. На Введенском раскопе в Рязанском кремле обнаружена монета из тех, какие были в ходу еще в Средние века.

Артефакт участники раскопок обнаружили, исследуя культурный слой конца XIV – начала XV веков. На монете читается «тамга» - характерный знак периода правления Олега Ивановича, рассказывает Рязанский исторический музей.

Чеканка собственных денег в Московском, Рязанском и Суздальско-Нижегородском княжествах началась в 1370-1380 годы. Серебряные назывались данги, медные — пулы (названия позаимствованы у джучидов) . На них и наносилась тамга. Знак был похожим на звериную мордочку или человеческую личину. Поэтому такие монеты получили народно-обиходное название «мордки».

Найденную монету предстоит подробно изучить специалисту-нумизмату.