«Топливо есть!» Рязанцам сказали, когда стабилизируется ситуация с бензином

Глава Касимовского округа успокоил жителей: бензин в стране есть. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином стабилизируется в ближайшее время. Об этом заявил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов. По словам чиновника, топливо есть и в стране, и в Рязанской области.

«Я думаю, что в ближайшее время у нас стабилизируется ситуация с топливом. На самом деле, топливо, бензин и в Рязанской области, и в нашей стране есть», - сказал Бахилов, не назвав конкретные сроки.

Чиновник признался, что расход топлива в округе вырос. Если раньше на одну заправку привозили два бензовоза в сутки, то сейчас один бензовоз приходит на два часа. Властям пришлось ограничить количество отпускаемого бензина.